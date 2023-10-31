Украинские вооруженные силы применяет против российских бойцов ядовитые газы и фосфорные боеприпасы.Боец спецназа "Ахмат" с позывным "Аид" рассказал, что украинская армия применила на кременском участке фронта в Донбассе газы фосген и хлорпикрин, а также фосфорные боеприпасы.
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