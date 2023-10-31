Боец «Ахмата»: ВСУ применяют против российской армии ядовитые газы

Украинские вооруженные силы применяет против российских бойцов ядовитые газы и фосфорные боеприпасы.Боец спецназа "Ахмат" с позывным "Аид" рассказал, что украинская армия применила на кременском участке фронта в Донбассе газы фосген и хлорпикрин, а также фосфорные боеприпасы.