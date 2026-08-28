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Аргументы и Факты

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Эксперт Джатрас: Запад поддерживает Киев ради доступа к ресурсам России

Эксперт Джатрас: Запад поддерживает Киев ради доступа к ресурсам России

Американский дипломат в отставке Джим Джатрас заявил, что западные страны продолжают поддерживать Украину не столько из соображений собственной безопасности, сколько из-за стремления добиться военного поражения России.

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