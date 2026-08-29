«Озеро Америка» топит республиканцев на выборах в Конгресс

@ Al Drago/CNP/Global Look Press Tекст: Рафаэль Фахрутдинов Переименование озера Онтарио в «озеро Америка» и другие спорные решения Дональда Трампа могут дать демократам дополнительные козыри на выборах в Конгресс.
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