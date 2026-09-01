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Super раскрыл стоимость обучения детей знаменитостей в школах

Super раскрыл стоимость обучения детей знаменитостей в школах

Super выяснил, во сколько знаменитостям обходится школьное образование наследников. Одни звёзды предпочитают бесплатные государственные учреждения, другие готовы отдавать за частные школы миллионы рублей в год.

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