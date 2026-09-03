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Царьград

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Россия и Китай расширят совместные инвестиции на $240 млрд

Россия и Китай расширят совместные инвестиции на $240 млрд

Денис Мантуров объявил о расширении проектов России и Китая на $240 млрд. В текущем году в проектный портфель вошли шесть новых инициатив, включая производство и переработку сырья, в рамках заседания на Восточном экономическом форуме.

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