Грузинский политик указал на организаторов протестов в Тбилиси

TASS/EPA/DAVID MDZINARISHVILI Протест в Тбилиси не является общенародным. Его координируют различные неправительственные организации и оппозиционные силы, у которых есть возможность транслировать свои взгляды через телевидение, заявил бывший глава аппарата президента Грузии Петр Мамрадзе.
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