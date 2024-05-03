Грузинский политик указал на организаторов протестов в Тбилиси

TASS/EPA/DAVID MDZINARISHVILI Протест в Тбилиси не является общенародным. Его координируют различные неправительственные организации и оппозиционные силы, у которых есть возможность транслировать свои взгляды через телевидение, заявил бывший глава аппарата президента Грузии Петр Мамрадзе.