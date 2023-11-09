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Дэймон Хилл о Ферстаппене: «Гонки, в которых побеждаешь с огромным отрывом, не такие уж сложные. Даже фанаты Макса хотят борьбы, полагаю»

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл заявил, что гонки, в которых Макс Ферстаппен уезжает от конкурентов, являются не самыми трудными для пилота «Ред Булл».

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