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Садальский сообщил о поломке самолета, в котором он находился

Садальский сообщил о поломке самолета, в котором он находился

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский, известный по фильмам «Место встречи изменить нельзя» режиссера Станислава Говорухина и «О бедном гусаре замолвите слово» Эльдара Рязанова, сообщил, что сегодня он должен был отправиться на гастроли по Кубани.

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