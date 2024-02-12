Садальский сообщил о поломке самолета, в котором он находился

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский, известный по фильмам «Место встречи изменить нельзя» режиссера Станислава Говорухина и «О бедном гусаре замолвите слово» Эльдара Рязанова, сообщил, что сегодня он должен был отправиться на гастроли по Кубани.