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Диас-Канель: Куба больше никогда не станет колонией

Диас-Канель: Куба больше никогда не станет колонией

www.globallookpress.com/Jiang Biao Президент Кубы Мигель Диас-Канель 8 сентября заявил, что страна никогда больше не станет чьей-либо колонией.

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