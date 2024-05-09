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Ротенберг выложил фото с Третьяком с парада в Туле: «С Днем Великой Победы над фашизмом! Ура! Ура! Ура!»

Ротенберг выложил фото с Третьяком с парада в Туле: «С Днем Великой Победы над фашизмом! Ура! Ура! Ура!»

Хоккеисты и тренерский штаб «России 25» побывали на параде в честь Дня Победы в Туле. Роман Ротенберг выложил фото с игроками и главой ФХР Владиславом Третьяком.

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