323. 8-й полёт "Старшипа" 6 марта 2025 г. - отказ двигателей.

Чуда не произошло. 6 марта 2025 года (в Москве было уже 7 марта) через 8 минут после старта у "Старшипа" начались проблемы - отказал сначала вакуумный двигатель (на схеме он в правом нижнем углу показан черным кружком).
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