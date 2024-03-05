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  • Мержик NL
    ЧЕЛОВЕМ С ОТСУТСТВИЕМ ЮМОРА.М. Задорнов всегд...
  • Елена
    Спасибо, Галина за такой душевный и проникновенный рассказ! 🌷И он вернулся
  • валерий лисицын
    Дура , да ещё какая, безнадёжная 😆,М. Задорнов всегд...

Человечная собака

Человечная собака

На Спитакском кладбище среди сотен могил с одинаковой датой смерти – 7 декабря 1988 г.– есть одна, без фото и креста, с надписью: Жужа Во время страшного землетрясения, которое унесло жизни 25 000 человек, Жужа – обычная дворняжка – сделала невозможное.

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