Человечная собака

На Спитакском кладбище среди сотен могил с одинаковой датой смерти – 7 декабря 1988 г.– есть одна, без фото и креста, с надписью: Жужа Во время страшного землетрясения, которое унесло жизни 25 000 человек, Жужа – обычная дворняжка – сделала невозможное.