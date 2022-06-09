Разбитый асфальт, ветер с полей: о чем говорили селяне с главой Уссурийска

Разбитый асфальт, ветер с полей: о чем говорили селяне с главой Уссурийска

Жители посёлка Тимирязевский смогли напрямую задать свои вопросы главе Уссурийского городского округа.

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