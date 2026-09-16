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Царьград

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CBS: Вертолет для новостей разбился в Сан-Фернандо, погиб человек

CBS: Вертолет для новостей разбился в Сан-Фернандо, погиб человек

В Сан-Фернандо разбился вертолет, оснащенный для новостной трансляции. По информации CBS, как минимум один человек погиб, возможно, находясь вне борта в момент крушения.

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