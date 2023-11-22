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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игроки «Питтсбурга» Ракелль и Руэдел выбыли с травмами. Участие Раста в матче с «Рейнджерс» под вопросом

Клуб сообщил, что у 30-летнего шведского нападающего (0+4 в 17 играх сезона) травма верхней части тела и он выбыл на долгий срок.

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