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Предприниматель Ястребов: к высокому росту цен на сливочное масло привело использование зарубежного сырья

Предприниматель Ястребов: к высокому росту цен на сливочное масло привело использование зарубежного сырья

В России значительно возросла стоимость сливочного масла. Предварительно, на это повлияло использование импортного сырья на производстве, заявил соучредитель сыроварни «Ястребов и брат» Эдуард Ястребов в эфире радио «Комсомольская правда».

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