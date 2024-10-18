Предприниматель Ястребов: к высокому росту цен на сливочное масло привело использование зарубежного сырья

В России значительно возросла стоимость сливочного масла. Предварительно, на это повлияло использование импортного сырья на производстве, заявил соучредитель сыроварни «Ястребов и брат» Эдуард Ястребов в эфире радио «Комсомольская правда».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии