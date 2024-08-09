Группа «Катюша» встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Записаться на приём можно через портал mos.ru Участники группы «Катюша» Нана Хатл, Юлия Поленкова и Анастасия Щепакина выступили с концертом перед военнослужащими в Едином пункте отбора на военную службу по контракту.
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