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Царьград

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Ярославль рыдал от счастья, а Челябинск от горя. Кубок Гагарина взял "Локомотив"

Ярославль рыдал от счастья, а Челябинск от горя. Кубок Гагарина взял "Локомотив"

"Трактор" завоевал серебряные медали чемпионата КХЛ.Челябинский "Трактор" проиграл ярославскому "Локомотиву" в овертайме пятого матча финальной серии Кубка Гагарина со счетом 1:2 и завоевал серебряные медали чемпионата КХЛ.

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