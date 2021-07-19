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«Тоттенхэм» близок к аренде Голлини с правом выкупа за 15 млн евро

Вратарь «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини близок к переходу в АПЛ. По информации The Guardian, «Тоттенхэм» собирается арендовать его на сезон с опцией выкупа за 15 миллионов евро.

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