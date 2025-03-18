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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров набрал 1+1 в матче с «Филадельфией» и стал 3-й звездой. У него 95 очков в 63 играх в сезоне

Форвард «Тампы» отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флайерс» (2:0).

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