Аршавин назвал органичным переход полузащитника Батракова в "Галатасарай"

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в новом выпуске на YouTube-канале «Fonbet» заявил об органичности перехода российского полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарай» из Турции.
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