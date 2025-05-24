Аномально холодный май: какие сюрпризы преподнесет калининградская погода

В конце мая в Калининградской области будут властвовать прохладные воздушные массы. После прохождения холодного фронта регион ожидает умеренная прохлада с вероятностью ночных заморозков, однако уже к воскресенью температура приблизится к сезонной норме.
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