В Удмуртской Республике сотрудники полиции задержали управляющего одного из ТСЖ по подозрению в мошенничестве

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Сарапульский» при силовой поддержке спецназа МВД по подозрению в мошенничестве был задержан 41-летний управляющий ТСЖ.
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