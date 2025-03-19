«Перестрелка наркоманов в армии»: украинцы уже думают, как сорвать перемирие

Результаты прекращения огня будут во многом зависеть от того, кого назначат «арбитром». Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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