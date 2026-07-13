В Алматы 14 и 15 июля пройдут гидравлические испытания теплосетей

14 и 15 июля в нескольких районах Алматы проведут гидравлические испытания тепловых сетей. Во время проверки трубопроводов возможны выход воды на поверхность и локальные повреждения дорожного покрытия, предупредили в ТОО «Алматинские тепловые сети».
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