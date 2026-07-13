Сайт города Алматы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Алматы

102 подписчика

В Алматы 14 и 15 июля пройдут гидравлические испытания теплосетей

В Алматы 14 и 15 июля пройдут гидравлические испытания теплосетей

14 и 15 июля в нескольких районах Алматы проведут гидравлические испытания тепловых сетей. Во время проверки трубопроводов возможны выход воды на поверхность и локальные повреждения дорожного покрытия, предупредили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии