В Алматы 14 и 15 июля пройдут гидравлические испытания теплосетей

14 и 15 июля в нескольких районах Алматы проведут гидравлические испытания тепловых сетей. Во время проверки трубопроводов возможны выход воды на поверхность и локальные повреждения дорожного покрытия, предупредили в ТОО «Алматинские тепловые сети».