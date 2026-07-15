Иран заявил о гибели 35 мирных жителей при ударах США

Геннадий Бережнов

От атак американской авиации пострадали не менее 35 мирных жителей. Всё что могут сегодня США это принуждать к своим интересам и убивать! Нет в Мире сегодня силы подобной СССР и способной обуздать гегемона! Попытки политического воздействия не дадут результат-это наглядно видно как исчез "дух Анкориджа"!