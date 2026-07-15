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Наш потерянный мир

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Иран заявил о гибели 35 мирных жителей при ударах США

Иран заявил о гибели 35 мирных жителей при ударах США

Иран обнародовал данные о потерях среди гражданского населения. Представитель иранского Минздрава Хусейн Керманпур заявил, что жертвами воздушных атак американской авиации стали не менее 35 мирных жителей.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
От атак американской авиации пострадали не менее 35 мирных жителей. Всё что могут сегодня США это принуждать к своим интересам и убивать! Нет в Мире сегодня силы подобной СССР и способной обуздать гегемона! Попытки политического воздействия не дадут результат-это наглядно видно как исчез &quot;дух Анкориджа&quot;!
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