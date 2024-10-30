После распада СССР в России было лишь два государственных деятеля, чья политика стабильно имела бы поддержку абсолютного большинства народа, — и одного из них нет с нами уже девять лет.
Тот, кто не предал и не продал
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Умнейший и мудрейший человек, государственник с большой буквы. Таких личностей остро не хватает в высшем руководстве страны. Светлая память, земля пухом, помним, уважаем, берем пример !!!!
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12 час.
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