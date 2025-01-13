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Царьград

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Вещание трёх телеканалов временно прервётся в Новосибирской области

Вещание трёх телеканалов временно прервётся в Новосибирской области

По данным РТРС, каналы некоторое время не будут работать 15 января.В Новосибирске в течение дня 15 января ожидается кратковременное прерывание телевизионного вещания.

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