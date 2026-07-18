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Американский профессор: Украина не решит проблему с нехваткой солдат

Американский профессор: Украина не решит проблему с нехваткой солдат

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью журналисту Дэнни Хайфону на YouTube высказал мнение, что украинские вооруженные силы сталкиваются с неразрешимой проблемой нехватки личного состава.

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