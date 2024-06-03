Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • Юрий анин
    Врунгеля забыли...помните как назовешься, так и будет...поБИДА...Ещё одна грустная...
  • Андрей Тихонов
    И фамилия то странная, не то жиды, не то хохлы.....Ещё одна грустная...
  • Nata
    Если вы считаете, что на Родине вы никому не нужны, то откуда такое мнение, что за бугром вы будете кому-то нужны. Ни...Ещё одна грустная...

О сортировке "украинцев"

О сортировке "украинцев"

Бандера и Подоляка "Я уже грубо говорил когда-​то: слушайте, мы сами русские, нас невозможно столкнуть друг с другом, белорус - это русский со знаком качества, я ещё 20 с лишним лет тому назад сказал", - глава Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко, 2019 год.

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