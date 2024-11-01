Жители сел Подмосковья смогут передавать запросы старостам через Telegram-бот

Развитие института сельских старост обсудили в Московской областной думе. В регионе разработают чат-бот, который позволит жителям оперативно направлять свои запросы, а также продумают решение для электронного голосования.
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