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Царьград

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Оператор получил тяжелые травмы: экстренная эвакуация в Курск

Оператор получил тяжелые травмы: экстренная эвакуация в Курск

Оператор ведущего телеканала получил серьезные ранения и нуждается в аппарате ИВЛ. Он экстренно направляется в больницу города Курск для оказания неотложной медицинской помощи, сообщает депутат Александр Хинштейн.

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