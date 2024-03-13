Bloomberg: Крупнейшие банковские корпорации завершили тестирование блокчейна

Экспериментальная серия тестов проведенная с использованием сети блокчейнов объединяющей банки и финансовые учреждения стала одним из самых масштабных проектов на рынках капитала, сообщает издание Bloomberg.
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