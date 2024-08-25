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Юрист Русяев: Дурову могут предложить сделку для смягчения обвинений

Юрист Русяев: Дурову могут предложить сделку для смягчения обвинений

Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову могут предложить ввести более жесткую модерацию в Telegram в обмен на смягчение обвинений.

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Комментарии
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Eduard
Всем предлогают так называемые &quot;Сделки&quot;.Вас сначала обосрут,оболгут,повесят 10 статей по страшнее,а потом попросят все их пакрсти узаконить,ну типа что ое преступник,а они ему пол года из 20 лет скостят.Потом будут трубить на весь мир,что оежн приступник,потому что подписал писульку! Этр методы Инквизиции!
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14 час.
Eduard
На Западе всё фуфло это &quot;сделки&quot; когда вас просят узаконить их мошейничество,но вам как бы это выгодно.Из 10 лет,что вам грозят,вы на 1 год будите меньше сидеть.Причем преступником вы самисебя назовете!
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14 час.

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