Юрист Русяев: Дурову могут предложить сделку для смягчения обвинений

Eduard

Всем предлогают так называемые "Сделки".Вас сначала обосрут,оболгут,повесят 10 статей по страшнее,а потом попросят все их пакрсти узаконить,ну типа что ое преступник,а они ему пол года из 20 лет скостят.Потом будут трубить на весь мир,что оежн приступник,потому что подписал писульку! Этр методы Инквизиции!