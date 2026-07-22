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Воронежские новости

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Роспотребнадзор выявил некачественную воду на пляжах Воронежа и области

Роспотребнадзор выявил некачественную воду на пляжах Воронежа и области

На пяти водоёмах Воронежа и двух районах области вода не соответствует гигиеническим требованиям. На пляжах санатория имени Горького и «Пески» превышено химическое потребление кислорода, в Репьевке и Лисках обнаружены плавающие примеси.

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