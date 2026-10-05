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Царьград

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Жительница Суздаля пойдет под суд за подаренный сыну мотоцикл

Жительница Суздаля пойдет под суд за подаренный сыну мотоцикл

Жительница Суздальского района подарила 16-летнему сыну кроссовый мотоцикл, хотя у подростка не было прав и опыта вождения, а весной он попал на этой технике в тяжёлую аварию на улице Гоголя и получил черепно-мозговую травму.

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