В Краснодаре проезд в транспорте подешевеет на 8 рублей за оплату смартфоном

С 1 августа по 30 ноября 2026 года пассажиры городского общественного транспорта Краснодара смогут оплачивать проезд на 8 рублей дешевле при условии использования смартфона с загруженной через сервис MirPay картой «Мир».
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