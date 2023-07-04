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Йонсон: Швеция рассматривает добровольную передачу воинских частей НАТО

Йонсон: Швеция рассматривает добровольную передачу воинских частей НАТО

Глава Минобороны Швеции, Пол Йонсон, сообщил в интервью Шведскому радио, что большинство шведских воинских частей готово добровольно принять командование НАТО, но только после того, как Швеция станет членом альянса, сообщает "Российская газета".

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