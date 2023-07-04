Йонсон: Швеция рассматривает добровольную передачу воинских частей НАТО

Глава Минобороны Швеции, Пол Йонсон, сообщил в интервью Шведскому радио, что большинство шведских воинских частей готово добровольно принять командование НАТО, но только после того, как Швеция станет членом альянса, сообщает "Российская газета".
Глава Минобороны Швеции, Пол Йонсон, сообщил в интервью Шведскому радио, что большинство шведских воинских частей готово добровольно принять командование НАТО, но только после того, как Швеция станет членом альянса, сообщает "Российская газета".
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