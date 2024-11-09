Полное разочарование: в Китае представлен пакет мер спасения органов власти на сумму в полтора триллиона долларов

Для некогда растущей экономики Поднебесной наступили тяжелые времена. Возрастает риск торговой войны с Америкой на фоне второго президентства Трампа, а также разочарование инвесторов недостаточностью средств стимулирования правительства.
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