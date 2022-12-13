Аппарат вице-премьера Чернышенко: оплата «умных» счетчиков не войдет в тарифы на ЖКУ

Появившаяся в СМИ информация об увеличении тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за счет оплаты установки «умных» счетчиков не соответствует действительности, следует из заявления аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, пишет ТАСС.