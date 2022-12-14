«Признать незаконным бездействие губернатора Санкт-Петербурга»: юрист Баханович подала в суд на Беглова за плохую уборку снега

Петербургский юрист и правозащитник Ирина Баханович подала в суд административный иск, в котором просит признать незаконным бездействие губернатора Александра Беглова и Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга в части организации зимней уборки в Северной столице и соблюдения технических регламентов по ее проведению.
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