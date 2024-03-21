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Парламентская газета

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В России началась досрочная сдача ЕГЭ

В России началась досрочная сдача ЕГЭ

Около трех тысяч школьников в 2024 году будут досрочно сдавать Единый государственный экзамен. Испытания начинаются уже в эту пятницу, 22 марта: в этот день ученики смогут проверить свои знания по географии и литературе.

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