В России началась досрочная сдача ЕГЭ

Около трех тысяч школьников в 2024 году будут досрочно сдавать Единый государственный экзамен. Испытания начинаются уже в эту пятницу, 22 марта: в этот день ученики смогут проверить свои знания по географии и литературе.
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