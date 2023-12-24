Возвращение к истокам: инвестиционный пузырь «зеленой» энергетики лопнул

Пару лет назад инвестиции в окружающую среду, социальную сферу и управление были в моде. Стремление продемонстрировать свою экологически и социально ответственную репутацию было настолько сильным, что инвестиционные фонды всего, что связано с «зелеными» технологиями (ESG) и энергетикой столкнулись с массовым притоком новых активов.