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ИА Регнум

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Львовские депутаты запретили Трампу давить на Украину

Львовские депутаты запретили Трампу давить на Украину

Депутаты Львовского областного совета приняли заявление о запрете президенту США Дональду Трампу давить на Украину.

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