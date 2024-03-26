Сенсационное выступление в Бундестаге против войны с Россией – партия Шольца в бешенстве

Natalija Osminina

И я Вам, Мария много раз писала о том, что нас ждет. Распад ЕС. передел Европы, получение Россией в сферу своего влияния восточной Европы. А с западной и центральной Европы (да и с США тоже) порядочные люди побегут в Россию, чтобы СОХРАНИТЬ В СЕБЕ ЧЕЛОВЕКА!!! И отказывать в этом святом деле это грешить. А Вы опять двадцать пять..