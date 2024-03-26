Политнавигатор Немецкая армия находится в упадке – в Бундесвере нет ни одной боеспособной бригады, но «ястребы» продолжают снабжать оружием и техникой Украину.
Сенсационное выступление в Бундестаге против войны с Россией – партия Шольца в бешенстве
Комментарии
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Natalija Osminina
И я Вам, Мария много раз писала о том, что нас ждет. Распад ЕС. передел Европы, получение Россией в сферу своего влияния восточной Европы. А с западной и центральной Европы (да и с США тоже) порядочные люди побегут в Россию, чтобы СОХРАНИТЬ В СЕБЕ ЧЕЛОВЕКА!!! И отказывать в этом святом деле это грешить. А Вы опять двадцать пять..
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1 час.
OI
Oleg Ivanov
Нужно осторожно подходить к иммиграционной политике, эмиграция культуры со средней азии уже привела к "Крокусу".
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1 час.
Natalija Osminina
Это Вы, как я понимаю, предполагаете, что с Европы в России ринутся тоже 20 миллионов? Вы оптимистка)))
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6 мин.
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