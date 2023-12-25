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ВИП-гость "бала у сатаны" Филипп Киркоров настолько презирает простых смертных, что полагает, будто имеет право толкнуть с высокой сцены того, кто якобы перегородил ему дорогу.

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Комментарии
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Jubar
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6 час.
J
Jubar
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6 час.
Валерий Ворожищев
Сколько мы будем говорить о голубом бредятнике педрастовичей? А если взять и посадить этого жида на пяток и других подтянуть можно, вплоть до Любимовой.
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2 час.

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