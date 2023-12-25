ВИП-гость "бала у сатаны" Филипп Киркоров настолько презирает простых смертных, что полагает, будто имеет право толкнуть с высокой сцены того, кто якобы перегородил ему дорогу.

ФОТО: ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧЁНОК/АГН "МОСКВА" АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ НАПИСАНО: ФИЛИПП КИРКОРОВ СЯДЕТ НА НАРЫ ЗА ИСКАЛЕЧЕННОГО ОХРАННИКА? Самозваный "король эстрады" не только отметился на шабаше у Ивлеевой, но и толкнул с высоты человека на одном из своих концертов.