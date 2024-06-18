В Петербурге создадут рабочую группу по разработке нормативного акта о пляжах

Официально в городе их 24 На заседании постоянной комиссии по экологии и природопользованию Заксобрания Петербурга приняли решение о создании рабочей группы для разработки проекта нормативно-правового акта, регулирующего порядок создания и реконструкции пляжей на территории города.
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