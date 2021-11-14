За сутки в России подтверждено 38 823 случая COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 3734 2 Санкт-Петербург 3144 3 Московская область 2955 4 Самарская область 1792 5 Республика Крым 851 6 Нижегородская область 782 7 Воронежская область 761 8 Красноярский край 722 9 Свердловская область 721 10 Пермский край 698 11 Республика Башкортостан 679 12 Ростовская область 654 13 Саратовская область 639 14 Омская область 588 15 Челябинская область 583 16 Иркутская область 581 17 Смоленская область 572 18 Алтайский край 528 19 Ульяновская область 521 20 Хабаровский край 518 21 Ставропольский край 512 22 Брянская область 500 23 Краснодарский край 494 24 Волгоградская область 475 25 Архангельская область 457 26 Вологодская область 405 27 Ленинградская область 403 28 Липецкая область 401 29 Тверская область 399 30 Приморский край 399 31 Новосибирская область 397 32 Оренбургская область 395 33 Пензенская область 393 34 Калининградская область 392 35 Удмуртская Республика 388 36 Республика Коми 385 37 Забайкальский край 366 38 Кемеровская область 361 39 Севастополь 352 40 Курская область 350 41 Белгородская область 350 42 Тюменская область 348 43 Орловская область 346 44 Республика Карелия 333 45 Владимирская область 328 46 Новгородская область 317 47 Псковская область 295 48 Республика Саха (Якутия) 286 49 Ярославская область 280 50 Мурманская область 278 51 Рязанская область 269 52 Томская область 267 53 Кировская область 267 54 Тульская область 267 55 Республика Татарстан 264 56 Ханты-Мансийский автономный округ 259 57 Астраханская область 258 58 Ивановская область 234 59 Амурская область 227 60 Республика Бурятия 219 61 Калужская область 218 62 Тамбовская область 216 63 Курганская область 215 64 Костромская область 206 65 Республика Хакасия 198 66 Республика Чувашия 176 67 Республика Мордовия 166 68 Республика Дагестан 165 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 146 70 Кабардино-Балкарская Республика 135 71 Республика Марий Эл 126 72 Чеченская Республика 113 73 Сахалинская область 107 74 Республика Северная Осетия-Алания 104 75 Карачаево-Черкесская Республика 90 76 Республика Ингушетия 86 77 Республика Адыгея 84 78 Республика Тыва 67 79 Республика Алтай 56 80 Еврейская автономная область 48 81 Камчатский край 47 82 Республика Калмыкия 40 83 Магаданская область 39 84 Чукотский автономный округ 20 85 Ненецкий автономный округ 16 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 070 674 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.