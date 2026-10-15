Три метеорных потока достигнут пика активности в ноябре 2026 года, а 24 ноября наступит суперлуние. Об астрономических явлениях, которые смогут увидеть москвичи в ночном небе, Агентству городских новостей «Москва» рассказала старший научный сотрудник лаборатории релятивистской астрофизики Московского физико-технического института Евгения Кравченко.