Большой экран без вырезов, Snapdragon 8 Elite, IP68 и IP69, чистая Android без рекламы. Nubia Z70 Ultra предложит то, что есть не у каждого флагмана

Бренд Nubia опубликовал новые тизеры и новые подробности о своем будущем флагмане — Nubia Z70 Ultra. Смартфон будет построен на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite, получит память LPDDR5X и UFS4.
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